Насправді ніякої Старої Зеландії не існує. Є острів Зеландія, який належить Данії. Але тихоокеанська країна з островами названа не на його честь. Нова Зеландія отримала назву на честь провінції Зеландія, яка розташована у Нідерландах неподалік міста Антверпен.
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Провінція Зеландія на мапах Google Maps / Скриншот Google Maps
Хто дав назву Новій Зеландії
Дослідник Абель Тасман першим серед європейців побачив береги сучасної Нової Зеландії у грудні 1642 року. Після цього нідерландські картографи назвали ці землі на честь провінції Зеландія.
Зеландію та Нову Зеландію розділяє відстань, яка складає 17 700 кілометрів. На поверхні Землі максимальна відстань, на якій можуть перебувати два об'єкти один від одного складає близько 20 тисяч кілометрів. Тому Нова Зеландія майже максимально віддалена від землі, на честь якої отримала ім'я.
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Які ще подібні назви існують
- Нью-Джерсі – стара колонія Нідерландів, яка мала назву Нові Нідерланди. Перейменована Британією на честь маленького острова Джерсі, який розташований у протоці Ла-Манш.
- Нью-Йорк – мав назву Новий Амстердам та був столицею Нових Нідерландів. Після того, як контроль над містом захопили англійці, місто було перейменоване на честь Якова II, який мав титул герцога Йоркського.
- Новий Орлеан – колиска джазу. Місто засноване французами у 1718 році. Отримало назву на честь Філіппа II, герцога Орлеанського.
- Штат Нью-Гемпшир – це 8-ма англійська колонія, заснована на теренах Північної Америки. Назву отримав на честь графства Гемпшир.
- Нова Шотландія – провінція Канади на узбережжі Атлантичного океану. Король Англії та Шотландії Яків I передав ці землі в баронетство шотландцю серу Вільяму Александеру, який й назвав їх Новою Шотландією на честь своєї рідної країни.
- Нью-Вестмінстер – місто у провінції Британська Колумбія, Канада. Засноване у 1858 році. Назву населеному пункту дала особисто королева Сполученого королівства Великої Британії й Ірландії та імператриця Індії Вікторія. Населений пункт спочатку планували назвати Квінсборо, але королева Вікторія вирішила дати місту назву на честь району Лондона, в якому засідає парламент країни.