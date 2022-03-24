Раніше Anonymous висунули вимогу великим мережевим компаніям, які продовжують фінансувати убивства українців своїми податками: або вони зупиняють діяльність на території окупанта, або зіткнуться з наслідками. Як бачимо, не всі погодилися.

Цікаво Хакери Anonymous зламали принтери рашистів і друкують антипутінські заклики

Що відомо

Уночі 24 березня на сторінці Anonymous у твітері з'явилось повідомлення, що цілями хакерів стали три нові компанії:

Decathlon – французький бренд, що спеціалізується на розробці, виробництві й роздрібній торгівлі спортивними товарами для більш ніж вісімдесяти видів спорту.

Leroy Merlin – ще одна французька компанія, що спеціалізуються на продажі товарів для будівництва та різноманітного домашнього декору.

Auchan – французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів, широко представлена по всьому світу, в тому числі й в Україні.

Варто зазначити, що на момент написання даного матеріалу, сайти Auchan, Leroy Merlin не відкриваються взагалі. У Decathlon працює лише головна сторінка, однак при переході на сторінки товарів для їх купівлі, система видає помилку.



Сайт Decathlon не працює / Скриншот 24 каналу

Нагадаємо, хакери з групи Anonymous оголосили війну російському уряду 25 лютого. Завдяки ентузіастам, які виступили на боці України, вже було зламано ФСБ, Роскомнадзор, Росатом, Роснєфть, особисті телефони й комп'ютери працівників російських державних компаній, вебкамери та принтери, на яких друкували антипутінські заклики. Крім того, не оминули стороною й інші компанії, які залишаються працювати на окупанта, наприклад, Nestle.

Однією з останніх операцій, про які розповіли Anonymous, стала атака на Центробанк Росії, яку сам окупант наразі заперечує. Хакери обіцяють найближчим часом опублікувати велику кількість документів – 35 тисяч файлів.