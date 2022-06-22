Перспективна технологія належить ученим з Університету Рутгерса. Вони розробили біорозкладане покриття на рослинній основі, яке можна розпорошувати на харчові продукти. Отримана плівка буде захищати від патогенних мікроорганізмів і від пошкоджень при транспортуванні. Повідомляється, що таке пакування продовжує термін зберігання авокадо, з якими проводили випробування, на 50 відсотків.

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Деталі розробки

Наукову статтю вже опублікували в журналі Nature Food. Згідно з нею, нова технологія упаковки використовує волокна на основі біополімерів та полісахаридів. Подібно павутині волокнистий матеріал можна сплести за допомогою пристрою, що нагадує фен, і огорнути в нього продукти різних форм і розмірів.

Отриманий у результаті матеріал є досить міцним, щоб захистити від потрапляння сторонніх рідин та сухих речовин, а також містить протимікробні елементи. Волокна просякнуті природними протимікробними інгредієнтами – маслом чебрецю, лимонною кислотою і низином. Така плівка може боротися навіть з кишковою паличкою, залишаючи продукти свіжими довгий час.

Технологію плівки, яка розкладається в грунті протягом трьох днів і яку можна легко змити з продуктів звичайною водою, назвали "сфокусованим ротаційним струменевим прядінням".

Нам потрібно позбутися харчової упаковки на нафтовій основі та замінити її чимось біорозкладаним і нетоксичним. Водночас ми поставили собі питання: "Чи можемо ми розробити упаковку для продуктів, яка продовжить термін придатності та скоротить кількість харчових відходів, одночасно підвищивши безпеку їжі?" Наша технологія дозволяє перетворювати біополімери на волокна, які можуть безпосередньо обгортати їжу. Це новий рівень, "розумна" і "зелена" харчова упаковка,

– розповідає керівник дослідження Філіп Демокріту.

Про комерціалізацію поки нічого не говорять. Однак технологією явно зацікавляться компанії, які орієнтуються на екологічне виробництво та зменшення відходів. Сьогодні в океан викидаються тонни пластику. При цьому на його дні лежить у 30 разів більше відходів, ніж плаває на поверхні.