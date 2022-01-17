Технологія з'явиться на озброєнні Пентагону вже найближчим часом. Учасники проєкту – військовий підрядник Raytheon і агентство DARPA.

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Що відомо

У компанії повідомили про успішне тестування технології в різних міських умовах: на відкритій місцевості та у закритих об'єктах.

Розробка отримала назву OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) .

. Завдяки їй, оператор зможе керувати діями 130 дронів одночасно.

За твердженням розробників з Raytheon, наявне апаратне і програмне забезпечення дозволить виконувати цю роботу навіть оператору з мінімальною підготовкою.

Управління роєм безпілотників відбувається за допомогою VR-інтерфейсу, який дозволяє візуально контролювати кожен дрон окремо. Ще одна опція OFFSET – мовний інтерфейс, що дає можливість віддавати команди чинним БПЛА голосом.

Ключовим елементом програми є використання недорогого апаратного забезпечення. Без потужних обчислювальних можливостей, доступних на більших дорогих платформах.

Програмне забезпечення, судячи з усього автоматично визначає і шукає розв'язання проблем. OFFSET може самостійно призначити дрони з правильними можливостями відповідному набору завдань.



Випробування технології OFFSET / Фото Raytheon

Прикладом використання розробки наводять спостереження за будівлею. Програма в цьому випадку враховує всі можливості й відправляє дрон у кожне потрібне місце. Після розгортання безпілотників їх співпраця дозволяє зрозуміти, які частини будівлі були вивчені й де є прогалини. Потім вони автономно вибирають, як заповнити ці прогалини.