Нова версія браузера Google перестане відкривати деякі сайти: у чому справа

Наприкінці березня 2022 року має відбутися реліз браузера Google Chrome 100. З Появою нової версії переглядача можуть виникнути проблеми, через які деякі сайти перестануть відкриватися. Google вже знає про потенційні складнощі та працює над їх подоланням.

Коли для роботи вебсайту необхідно визначити версію браузера, яким користується клієнт, ресурс запитує так званий User Agent – службовий текстовий рядок, де міститься основна інформація. Для актуального Chrome вона виглядає приблизно так: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36". Точна версія браузера наводиться у цьому фрагменті: "Chrome/96.0.4664.45", де "96" – так звана "мажорна" або "старша" версія.

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Чому Chrome 100 перестане відкривати деякі сайти

Деякі вебсервіси, такі як конструктор сайтів Duda, при перевірці версії браузера зчитують лише перші дві цифри – платформа відмовляється працювати з версіями нижче Chrome 40 (від 2015 року), але з виходом 100-ї версії система побачить лише дві цифри, і запис "Chrome/100" буде інтерпретований як 10-та версія. Google підтвердила проблему з цим ресурсом і припустила, що помилка може виникнути і з іншими сайтами, які використовують аналогічний спосіб перевірки версії браузера.

Схожі складнощі були виявлені і в британської платформи Yell Business, однак розробники внесли необхідні виправлення без потреби будь-яких дій з боку Google.

Як вирішити цю проблему

Як тимчасове рішення для Chrome 100 було запропоновано ввести додаткове налаштування у розділ "chrome://flags" і при необхідності змінювати User Agent з перенесенням значення "100" у другу групу цифр. Простіше кажучи, перетворювати запис типу "Chrome/100.0.1234.56" на "Chrome/99.100.1234.56".

Якщо потенційно проблемні вебресурси не зможуть оперативно змінити алгоритми перевірки браузера, це тимчасове рішення може на якийсь час затриматися в налаштуваннях оглядача.