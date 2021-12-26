Коли для роботи вебсайту необхідно визначити версію браузера, яким користується клієнт, ресурс запитує так званий User Agent – службовий текстовий рядок, де міститься основна інформація. Для актуального Chrome вона виглядає приблизно так: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36". Точна версія браузера наводиться у цьому фрагменті: "Chrome/96.0.4664.45", де "96" – так звана "мажорна" або "старша" версія.

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Чому Chrome 100 перестане відкривати деякі сайти

Деякі вебсервіси, такі як конструктор сайтів Duda, при перевірці версії браузера зчитують лише перші дві цифри – платформа відмовляється працювати з версіями нижче Chrome 40 (від 2015 року), але з виходом 100-ї версії система побачить лише дві цифри, і запис "Chrome/100" буде інтерпретований як 10-та версія. Google підтвердила проблему з цим ресурсом і припустила, що помилка може виникнути і з іншими сайтами, які використовують аналогічний спосіб перевірки версії браузера.

Схожі складнощі були виявлені і в британської платформи Yell Business, однак розробники внесли необхідні виправлення без потреби будь-яких дій з боку Google.

Як вирішити цю проблему

Як тимчасове рішення для Chrome 100 було запропоновано ввести додаткове налаштування у розділ "chrome://flags" і при необхідності змінювати User Agent з перенесенням значення "100" у другу групу цифр. Простіше кажучи, перетворювати запис типу "Chrome/100.0.1234.56" на "Chrome/99.100.1234.56".

Якщо потенційно проблемні вебресурси не зможуть оперативно змінити алгоритми перевірки браузера, це тимчасове рішення може на якийсь час затриматися в налаштуваннях оглядача.