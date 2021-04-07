За даними ресурсу WABetaInfo, який вивчив останню бета-версію програми, функція перенесення чатів між Android та iOS може з'явитися в одному з найближчих оновлень.

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Перенесення чатів між платформами у WhatsApp

Наразі можливості перенесення чатів ще не активні, але, швидше за все, розраховувати на такий функціонал користувачам слід вже в найближчий час. Нова функція дозволить без проблем переносити чати між Android і iOS-пристроями. Зараз така можливість, на жаль, працює лише в рамках однієї платформи.

Звичайно, існують сторонні програми для перенесення чатів, але у більшості випадків вони платні і працюють некоректно, до того ж вони банально порушують правила користування сервісом.

Щодо того, як саме працюватиме перенесення даних між операційними системами, інформації поки немає.

Нові правила користування WhatsApp

Раніше ми повідомляли про те, що WhatsApp змінив правила конфіденційності та користування сервісом і вони обов'язкові для прийняття усіма користувачами додатку. Правила викликали обурення серед користувачів і сервіс відтермінував їх введення, однак вже з 15 травня нововведення набудуть чинності без змін. Що станеться з тими користувачами, які не приймуть умови після 15 травня читайте у нашому матеріалі.