Starlink знизила послуги на супутниковий інтернет для України: скільки коштує підписка

Супутниковий інтернет Starlink від самого початку війни є надійним інструментом для забезпечення зв'язку в найбільш екстремальних регіонах. Команда Ілона Маска підтримує Україну і постійно покращує та захищає технологію Starlink, а тепер ще й на 40% знизила ціну для України.

Як повідомляє 24 канал, ціна на супутниковий інтернет Starlink знизилася в низці країн серед яких і Україна. Однак знижка не всюди однакова – все залежить від країни. В деяких країнах підписка впала в ціні навіть на 50% – в Україні це 40%, що становить 60 доларів (раніше 100 доларів).

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Варто зазначити, що Starlink не розгортала гучної кампанії з приводу зниження цін. Користувачі просто почали отримувати повідомлення про зміну ціни підписки у різних країнах.

У Великій Британії підписка впала в ціні до 75 фунтів стерлінгів (89 фунтів стерлінгів стара ціна),

у Мексиці до 1100 мексиканських песо (2299 мексиканських песо),

а в Німеччині до 80 євро (100 євро).

Користувачі в Чилі та Бразилії повідомляють про зниження цін приблизно на 50 відсотків.

Як повідомляє The Verge, вибіркова перевірка відповідних сторінок сервісу Starlink у кожній країні підтверджує наведені вище заяви.

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Нова партія Starlink для України

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала велику партію обладнання для роботи Starlink від Польщі. Загалом 5000 антен та роутерів, які будуть використані для забезпечення зв'язку та відповідної інфраструктури там де це найбільше необхідно.

Українські компанії та служби дуже вміло використовують обладнання Starlink для відновлення пошкоджених ліній зв'язку та для забезпечення не лише важливих інфраструктурних вузлів, але й військових на лінії фронту. Нещодавно Михайло Федоров продемонстрував антену Starlink, яка отримала "бойове поранення".