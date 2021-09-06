Нова теорія змови переконує: інтернет у тому вигляді, в якому ми його знали, помер в період між 2016 і 2017 роками. Ні, він не зник, але всю активність у ньому почали створювати боти, а не живі люди.

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Теорія мертвого інтернету

Теорію детально описали на початку 2021 року у блозі "Macintosh Cafe" на платформі форумів Agora Road. Користувач IlluminatiPirate написав об'ємний текст, у якому розповів, чому вважає, що інтернет помер після 2017 року, ставши "порожнім і позбавленим людей".

Я бачив ті самі теми, ті самі фотографії та ті самі відповіді, копійовані знову і знову протягом багатьох років – до того моменту, коли практично вивчив їх і перестав дивуватися,

– пише IlluminatiPirate.

За його словами сьогодні переважну частину активності в мережі створює виключно штучний інтелект.

Саме він створює контент, публікує фотографії та відео, пише коментарі та статті.

Нейромережі старанно імітують живих людей, щоб їх контент виглядав переконливо.

За цим всім, звісно ж, стоять цілком реальні "ляльководи".

Такими традиційно виступають таємний світовий уряд та корпорації.

Мета такої співпраці – рекламна пропаганда і примус реальних людей до покупок товарів і продуктів.

Найбільшу провину за смерть інтернету покладають на уряд США.

Джерело зазначає, що кількість прихильників відносно нової теорії змови постійно зростає, а сперечатись із нею стає дедалі важче. Дійсно за останні роки з розвитком технологій штучного інтелекту інтернет сильно змінився. Він став більш керованим та цензурованим, у ньому з'явилося дуже багато реклами, адже різні компанії зрозуміли, що просувати свій бренд через мережу дуже вигідно, а соцмережі та IT-гіганти зреагували на цю тенденцію розробкою відповідних рекламних інструментів, часом нехтуючи іншими функціями своїх платформ.

Деяку частку контенту і модерування дійсно поклали на "плечі" штучного інтелекту. Однак все одно більша частина матеріалів, які сьогодні ми бачимо в інтернеті, продукується реальними людьми. Не можна заперечувати, що як мінімум відеоконтент на YouTube, TikTok, Instagram створюють живі люди, адже навіть найсучасніші технології DeepFake не здатні зімітувати людину настільки добре, щоб цього ніхто не помітив. Тому найближчі роки цю теорію можна буде легко заперечити – допоки не винайдуть технології настільки досконалі, щоб обманути навіть найприскіпливішу людину.