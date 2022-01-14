Нова теорія мультивсесвіту закриває нестиковки Стандартної моделі походження Всесвіту

Фізики сформулювали нову теорію походження всесвіту. Вона вирішила відразу кілька нестиковок Стандартної моделі й навіть пояснила малу масу бозона Хіггса.

Загальноприйнята сьогодні стандартна модель фізики елементарних частинок в цілому добре пояснює закони Всесвіту. Однак в ній є кілька прогалин. Зокрема, в неї не вписується існування темної матерії, вона не дозволяє пояснити прискорення розширення Всесвіту, а маса бозона Хіггса, передбачена цією моделлю, як мінімум втричі більша, ніж отримана в результаті експериментів.

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Про що говорить нова теорія

Фізики Раффаеле Тіто Д'аньоло з Університету Париж-Сакле і Даніеле Терезі з ЦЕРНу розробили власну теорію, що пояснює легкість бозона Хіггса.

Вчені використовували концепцію мультивсесвіту.

Згідно з новою теорією, коли утворився Всесвіт, існувало безліч інших паралельних.

У кожному з'явилися бозони Хіггса.

Але їх розподіл між різними всесвітами та їх областями був неоднорідним: деякі області містили важкі бозони, тоді інші – легкі.‎

Спостерігаючи за допомогою математичної моделі за тим, як цей мультивсесвіт розвивався з плином часу, дослідники виявили: ті, де були важкі бозони Хіггса, виявилися нестабільними й дуже швидко зруйнувалися – вони "схлопувалися" всього за 10-5 секунд.

У підсумку, на думку дослідників, існувати залишився лише наш Всесвіт, що містить дуже легкий бозон Хіггса, який найкраще підходив для законів існування.

Таке явище відоме в космології як Велике стиснення або Великий хлопок. Воно передбачає, що під дією темної енергії розширення Всесвіту змінюється різким стисненням і Всесвіт колапсує, схлопуючись у сингулярність.

Крім того, Д'аньйоло і Терезі також вважають, що їхня модель дозволяє пояснити ще одне протиріччя Стандартної моделі: порушення симетрії взаємодії між частинками й античастинками. Вчені планують перевірити теорію в експериментах з темною матерією та адронами — частинками сильної взаємодії.