Змініть смартфон до невпізнання: як встановити нову тему на телефони Xiaomi, Redmi та Poco

Зовнішній вигляд інтерфейсу смартфона з часом починає набридати. Ми починаємо змінювати шпалери, хтось завантажує новий пакет іконок, додають віджети – у кожного свій підхід. Дехто може повністю змінити тему оформлення, як от власники смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco. Якщо у вас смартфон одного з цих брендів, нижче ви навчитеся змінювати теми, щоб освіжити інтерфейс.

Цікаво, що деякі користувачі за увесь час використання смартфона жодного разу не заходять в розділ меню "Теми", а дарма. Попри те, що там безліч сміття, можна знайти і справді красиві стилі оформлення.

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Крім того, вам не обов'язково застосовувати всю тему, ви можете використати лише той елемент інтерфейсу, який вам сподобався: іконки, шпалери, екран блокування, шрифти чи звуки сповіщень.

Як користуватися застосунком "Теми" у смартфонах Xiaomi, Poco, Redmi

Перед вибором тем варто розібратися із додатком "Теми". Потрапити до нього можна одразу натиснувши на додаток з відповідним іменем, або ж через налаштування у розділі оформлення.

Далі просто знайдіть тему, яка вам сподобалася, серед сотень безкоштовних, або платних у додатку, завантажте її і активуйте. Як ми вже зазначали, найцікавішою можливістю є змога використати окремі елементи теми, що зібрати такий вигляд, який вам дійсно сподобається.

Щоб застосувати якусь складову частину теми, необхідно:

Вибрати потрібну тему та завантажити її на пристрій.

Перейти до збережених даних.

Відкрити завантажену тему.

Внизу відзначити галочками тільки елементи, які ви хочете встановити на ваш смартфон.

Натиснути кнопку застосувати.



Як знайти та встановити нову тему на смартфоні Xiaomi / Фото 24 канал

Завдяки цим простим діям можна поєднати екран блокування від однієї теми, іконки від іншої, і шпалери від третьої. Вийти може дуже "вибухова суміш", але головне, щоб вам подобалося.

Як поміняти лише іконки на смартфоні Xiaomi

Як ми вже вище писали, ви можете використовувати не всю тему, а лише певні її елементи, зокрема іконки застосунків. Крім того, іконки взагалі можна завантажити окремо і замінити їх у вже існуючій темі.

Для цього потрібно обрати потрібну тему, завантажити її та перед встановленням обрати елементи, які ви хочете встановити, наприклад іконки застосунків. Крім того, після завантаження теми в окремих папках з'являться усі доступні графічні елементи, які можна використовувати окрема.



Категорії елементів оформлення / Фото 24 канал

На скриншотах вище видно, що теми розбиті на окремі елементи, які ви можете замінити на власні. Змінити можна навіть анімацію завантаження та музику під час увімкнення смартфона. Також можна повністю змінити системні звуки та інші деталі інтерфейсу.

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iOS прямо на вашому Xiaomi

Встановити повноцінну iOS на ваш смартфон можливості немає, однак зробити його інтерфейс візуально схожим можна без проблем. Симпатія до інтерфейсу створеного Apple зрозуміла – він приємний, простий та зрозумілий. Зробити ваш смартфон схожий на iPhone можна доволі просто.

У додатку "Теми" є достатньо варіантів оформлення зі шпалерами та значками, які виглядають точно так, як на iOS. Однак серед низки схожих тем найбільш пропрацьованою, красивою та точною є Global iOS.



Тема Global iOS має чудовий набір іконок / Фото 24 канал

Більшість інших варіантів страждають на проблеми з вирівнюванням додатків. Через те, що iOS має підкладку, розробники часто не можуть правильно її розмістити, і значки наїжджають на її межі. Виглядає відверто кажучи, не дуже. У цій же темі такої проблеми немає. У ній змінені переважно значки, чого для багатьох буде цілком достатньо. Завдяки заміні іконок сприйняття інтерфейсу досить сильно змінюється.

Змінюємо екран блокування на Xiaomi, Redmi та Poco

На початку статті ми зазначали, що можна використовувати не усю тему, а лише ті елементи, які вам сподобалися. Так можна зробити з екраном блокування, якщо ви не знайшли цікавого вам варіанту окремо, натомість побачили його в темі, яка вам нічим більше й не подобається.

Наприклад тема Week Day якраз така. Автори гарно попрацювали над екраном блокування – він має красивий читабельний та зручний для сприйняття шрифт, все дуже інформативно та красиво. А от з іконками у цій темі не все так гарно, як могло бути. Відтак звідси нам потрібен лише екран блокування. Завантажуємо її і встановлюємо лише його, уся тема нам не потрібна. Хоча, якщо вона вам сподобалася – можете встановити її повністю.



Змінюємо екран блокування / Фото 24 канал

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Як бачите, смартфони від компанії Xiaomi можна дуже гарно кастомізувати змінюючи практично будь-що, що вам заманеться. Ви можете шукати кожен елемент окремо, теми загалом або ж скласти власну тему з кількох використавши лише те, що вам до смаку. Не бійтеся, експериментуйте і ви обов'язково створите власну унікальну тему.