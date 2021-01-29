Нова технологія зменшує вартість супутникового зв'язку на 95 відсотків

У віддалених регіонах, відкритому морі, лісі або горах супутниковий зв'язок занадто дорогий. При цьому він вкрай необхідний, наприклад, для подачі сигналу про допомогу з аварійних суден. Стартап Skylo пропонує технологію зв'язку з супутниками з будь-якої точки планети менш ніж за 10 доларів на місяць.

Джерело: MIT News

Команда Skylo, що складається з випускників MIT, розробила нову антену і протокол зв'язку, що дозволяє ефективно передавати дані на геостаціонарні супутники.

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Чим особлива нова розробка

Технологія забезпечує супутникову комунікацію менш ніж за 5 відсотків від собівартості сучасних рішень.

Якщо я хочу просто відправити сигнал з трактора, я не повинен платити стільки ж, скільки плачу за широкосмуговий зв'язок з круїзного лайнера, як це відбувається зараз, на жаль,

— сказав Парт Тріведі, співзасновник Skylo.

Тріведі та його колеги запропонували інший тип мережі, що використовує вузькосмугові протоколи зв'язку, які посилають дані на великі відстані ефективніше, ніж широкосмугові, і вже застосовуються в роботі підключених пристроїв на Землі. Система залучає супутники, що вже знаходяться на орбіті – нових відправляти в космос не доведеться – і використовує особливу антену зі стільникових компонентів. Все це істотно скорочує вартість апаратного забезпечення.

Антена захована в Skylo Hub, пристрої, що нагадує модем. Встановивши його на своєму човні, рибалки зможуть отримувати попередження про наближення шторму, подавати сигнали лиха або навіть продавати свій улов ще до прибуття у порт. Фермери зможуть дізнаватися про зміни погоди та отримувати інформацію про стан культур. Далекобійники перестануть залишатися без зв'язку з диспетчерами на довгих перегонах.

Технологія Skylo вже застосовується на вантажівках, човнах і тракторах в Індії, за досягнутою з державним провайдером домовленості. У 2021 році стартап планує розширюватися в інші регіони світу.