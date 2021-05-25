Нова технологія за добу забезпечує 34 літри питної води з повітря

Дефіцит питної води — одна з найгостріших проблем людства сьогодні. Інженери постійно шукають шляхи подолання кризи. Цього разу вони розробили нову систему, яка отримує чисту воду з двох різних джерел — вдень займається очищенням забруднених вод, а ночами збирає краплі туману.
Інженери з Каліфорнійського технологічного інституту виготовили незвичайну мембрану з гідрогелю з вкрай специфічним візерунком. Її поверхня покрита наноструктурами, що нагадують колючки кактуса. Але зроблені вони з гідрофільного матеріалу, що вбирає воду.
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Як це працює
Є Ши, співавтор статті, пояснює: "Кактуси унікальним чином пристосовані до виживання в посушливому кліматі. У нашому випадку, ці колючки, які ми називаємо "мікродеревами", захоплюють мікроскопічні краплі води, що ширяють у повітрі, і ті стікають вниз, до основи, з'єднуючись з іншими краплями у відносно велику краплю. Вони поступово заповнюють резервуар водою яку можна використовувати".
Мікроскопічне зображення шипів, прототипами яких стали кактуси / Фото Caltech
- Мембрану помістили в контейнер над резервуаром з брудною водою. Вдень вона вбирає тепло сонячного світла, нагріваючи резервуар з вмістом. Пар осідає на прозорій кришці та стікає в цистерну.
- Вночі цю кришку знімають, мембрана абсорбує вологу з навколишнього повітря.
- Інженери протестували свій винахід на декількох зразках матеріалу від 55 до 125 квадратних сантиметрів. Вдень матеріал виробляє близько 125 мілілітрів води з пари, а ночами — ще 35 з туману.
- Один квадратний метр мембрани дозволить, за їхніми підрахунками, отримувати до 34 літрів питної води щодня.