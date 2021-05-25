Інженери з Каліфорнійського технологічного інституту виготовили незвичайну мембрану з гідрогелю з вкрай специфічним візерунком. Її поверхня покрита наноструктурами, що нагадують колючки кактуса. Але зроблені вони з гідрофільного матеріалу, що вбирає воду.

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Як це працює

Є Ши, співавтор статті, пояснює: "Кактуси унікальним чином пристосовані до виживання в посушливому кліматі. У нашому випадку, ці колючки, які ми називаємо "мікродеревами", захоплюють мікроскопічні краплі води, що ширяють у повітрі, і ті стікають вниз, до основи, з'єднуючись з іншими краплями у відносно велику краплю. Вони поступово заповнюють резервуар водою яку можна використовувати".



Мікроскопічне зображення шипів, прототипами яких стали кактуси / Фото Caltech