Нова технологія Sony обіцяє революцію в камерах смартфонів та фотоапаратів

Sony розробила нову технологію датчиків для камер, яку можна застосувати як у повноцінних фотоапаратах, так і в компактних смартфонах. Компанія обіцяє революцію у фотозйомці.

Мова йде про першу в світі багатошарову CMOS-матрицю для камер нового покоління. Система покладається на "двошарові транзисторні пікселі" — вона поглинає приблизно вдвічі більше світла, розширює динамічний діапазон і знижує рівень шуму.

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Що обіцяє розробка

Нова технологія дозволить розробникам матриць покращувати властивості камер. Сенсори смартфонів стануть ще менші, але зніматимуть набагато краще.

Sony пояснює, що зазвичай в датчиках зображення фотодіоди та піксельні транзистори розміщуються на одній підкладці, але інженерам компанії вдалося обійти це обмеження.

У новій конструкції розробники розділили фотодіоди й транзистори на два сусідні шари.

У результаті компанія створила датчик, який приблизно вдвічі збільшує рівень сигналу насичення.

На додаток кожен шар датчика тепер можна оптимізувати окремо.

Це означає, що в підсумку Sony може подвоїти світлонасиченість сенсора або, наприклад, кількість заряду, яка буде утримувати кожен піксель.

Останнє, своєю чергою, розширює динамічний діапазон і знижує рівень шумів.

Користь та перспективи

– це максимальна ємність зберігання електронів в одному пікселі. Цей показник не є безпосередньою здатністю датчика збирати світло. Однак цей фактор впливає на те, наскільки точно датчик може інтерпретувати світлову інформацію в темряві.

Нова технологія знадобиться під час зйомки в умовах поганої освітленості — вночі або в закритих приміщеннях без студійного світла. Також вона дозволить використовувати нові архітектури камер, які будуть в реальному часі налаштовувати кожен шар фотодіода і піксельного транзистора. Готова картинка буде яскравішою і насиченішою, але без ефекту "замиленого фото".

Варто відзначити, що Sony, яка лідирує за поставками сенсорів CMOS для мобільного ринку з часткою в 42%, розкрила саму технологію, але не продемонструвала повноцінний пристрій, тому терміни впровадження залишаються невідомими. Джерела в мережі називають строки приблизно у два роки, а то й швидше.

Датчики планують задіяти у повнокадрових камерах та смартфонах. Ймовірно, серед них будуть такі партнери компанії як Apple, Samsung і Xiaomi.