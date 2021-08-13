Частину презентації Nvidia провела цифрова копія глави компанії

У квітні 2021 року Nvidia провела конференцію для розробників GTC. Про новинки компанії розповідав на своїй кухні генеральний директор Дженсен Хуанг. Виявилося, що сам Хуанг був присутній не всюди, частину презентації провела його оцифрована копія.

Ще ж і надто, кухня директора Nvidia теж виявилася не справжньою, а цифрова копія Дженсена Хуанга та оточення були своєрідною демонстрацією можливостей технології Omniverse зі створення тривимірних віртуальних світів.

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Ми створили Omniverse в першу чергу для нас самих тут, в Nvidia. Надихнулися ідеєю об'єднання 3D-інструментів для того, що ми зараз називаємо метавселенной. Все більше і більше людей зможуть робити те ж саме. Через 20 років ми будемо працювати в Omniverse,

– Рев Лебаредян, віце-президент Nvidia.

Як створили цифрову копію директора Nvidia

Для створення цифрової копії обличчя й тіла Дженсена відсканували. Потім була створена точна 3D-модель.

На останньому етапі розробники навчили штучний інтелект імітувати жести і емоції генерального директора.

Віртуального Хуанга перенесли в цифрову копію його кухні, яка на позначці 1:02:41 розібралася на складові частини.

Про те, як створювали копію генерального директора і кухні до GTC 2021, можна дізнатися з відео нижче.

Демонстрація технології Omniverse від Nvidia: дивіться відео