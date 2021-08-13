Ще ж і надто, кухня директора Nvidia теж виявилася не справжньою, а цифрова копія Дженсена Хуанга та оточення були своєрідною демонстрацією можливостей технології Omniverse зі створення тривимірних віртуальних світів.

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Ми створили Omniverse в першу чергу для нас самих тут, в Nvidia. Надихнулися ідеєю об'єднання 3D-інструментів для того, що ми зараз називаємо метавселенной. Все більше і більше людей зможуть робити те ж саме. Через 20 років ми будемо працювати в Omniverse,

– Рев Лебаредян, віце-президент Nvidia.

Як створили цифрову копію директора Nvidia

Для створення цифрової копії обличчя й тіла Дженсена відсканували. Потім була створена точна 3D-модель.

На останньому етапі розробники навчили штучний інтелект імітувати жести і емоції генерального директора.

Віртуального Хуанга перенесли в цифрову копію його кухні, яка на позначці 1:02:41 розібралася на складові частини.

Про те, як створювали копію генерального директора і кухні до GTC 2021, можна дізнатися з відео нижче.

Демонстрація технології Omniverse від Nvidia: дивіться відео