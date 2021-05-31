Нова світлина від "Габбла": однобока галактика

Космічний телескоп Hubble понад 30 років служить на благо науки. Досліджуючи холодні простори космосу, в об'єктив телескопа можуть потрапити різні об'єкти. Що цього разу побачив легендарний телескоп?

Цього разу Hubble звернув свою увагу на об'єкт NGC 2276. Здавалося б, що це звичайна спіральна галактика, яка розташована за 120 мільйонів світлових років від нас. Та не все так просто, адже NGC 2276 потерпає від свого сусіда – лінзовидної галактики NGC 2300.

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Разюча світлина галактики NGC 2276, зроблена телескопом Hubble / Фото NASA

Чим цікава галактика NGC 2276

Як можна побачити на фотографії, галактика має асиметричну форму. Це відбувається через гравітаційний вплив сусідньої галактики.

Лінзовидна NGC 2300 силою своєї потужної гравітації притягує до себе NGC 2276. Через це гарні спіральні рукави галактики руйнуються.

Така ситуація з "перетягуванням каната" не рідкість у Всесвіті.

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Галактика NGC 2276 (зліва) та 2300 (справа) / Фото Space.com