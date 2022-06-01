Японські вчені розробили нову сполуку, що вловлює двоокис вуглецю, демонструючи при цьому коефіцієнт корисної дії 99 відсотків. Це найшвидша в світі подібна система – як мінімум удвічі краща, ніж аналоги.

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Деталі винаходу

Технології прямого уловлювання і зберігання СО 2 зазвичай проганяють повітря або вихлопи через який-небудь фільтр або каталізатор, включаючи магнітні губки, цеолітну піну або матеріали з глини або кавової гущі. Інші пропускають повітря крізь рідину, яка може або поглинати CO 2 , або призвести до його перетворення в тверді кристали або пластівці.

зазвичай проганяють повітря або вихлопи через який-небудь фільтр або каталізатор, включаючи магнітні губки, цеолітну піну або матеріали з глини або кавової гущі. Інші пропускають повітря крізь рідину, яка може або поглинати CO , або призвести до його перетворення в тверді кристали або пластівці. Фахівці Tokyo Metropolitan University застосували гібридну систему власної розробки на основі рідких амінів. Одна з таких сполук, ізофорондіамін (IPDA) виявився особливо ефективним.

У ході випробувань IPDA зміг видалити 99 відсотків вуглекислого газу з повітря з концентрацією СО 2 , що дорівнює 400 мільйонних часток — що приблизно відповідає теперішньому рівню цього газу в атмосфері.

, що дорівнює 400 мільйонних часток — що приблизно відповідає теперішньому рівню цього газу в атмосфері. Процес при цьому відбувався щонайменше вдвічі швидше, ніж в інших системах прямого уловлювання.

Відокремлений СО 2 потрапляє в пластинки твердої карбамінової кислоти, які просто видалити з рідини, в якій вони знаходяться.

потрапляє в пластинки твердої карбамінової кислоти, які просто видалити з рідини, в якій вони знаходяться. При необхідності діоксид вуглецю можна з легкістю перетворити знову в газоподібну форму, нагрівши пластинки до 60 градусів за Цельсієм.

Уся технологія придатна для повторного застосування.

Нова технологія виглядає багатообіцяючою, але, як завжди, виникає питання можливості масштабування. Людство викидає щорічно близько 30 мільярдів тонн СО 2 в атмосферу, а найбільші фабрики з видалення та зберігання вуглецю справляються з 4000 тоннами за рік. Тому заводів, побудованих на основі цього підходу, потрібно чимало, щоб вилучити з атмосфери необхідну для зниження температури кількість вуглекислого газу.

Дослідники зараз також працюють над удосконаленням системи та вигадують можливі способи подальшого використання вловленого вуглецю.