Японські вчені розробили нову сполуку, що вловлює двоокис вуглецю, демонструючи при цьому коефіцієнт корисної дії 99 відсотків. Це найшвидша в світі подібна система – як мінімум удвічі краща, ніж аналоги.
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Деталі винаходу
- Технології прямого уловлювання і зберігання СО2 зазвичай проганяють повітря або вихлопи через який-небудь фільтр або каталізатор, включаючи магнітні губки, цеолітну піну або матеріали з глини або кавової гущі. Інші пропускають повітря крізь рідину, яка може або поглинати CO2, або призвести до його перетворення в тверді кристали або пластівці.
- Фахівці Tokyo Metropolitan University застосували гібридну систему власної розробки на основі рідких амінів. Одна з таких сполук, ізофорондіамін (IPDA) виявився особливо ефективним.
- У ході випробувань IPDA зміг видалити 99 відсотків вуглекислого газу з повітря з концентрацією СО2, що дорівнює 400 мільйонних часток — що приблизно відповідає теперішньому рівню цього газу в атмосфері.
- Процес при цьому відбувався щонайменше вдвічі швидше, ніж в інших системах прямого уловлювання.
- Відокремлений СО2 потрапляє в пластинки твердої карбамінової кислоти, які просто видалити з рідини, в якій вони знаходяться.
- При необхідності діоксид вуглецю можна з легкістю перетворити знову в газоподібну форму, нагрівши пластинки до 60 градусів за Цельсієм.
- Уся технологія придатна для повторного застосування.
Нова технологія виглядає багатообіцяючою, але, як завжди, виникає питання можливості масштабування. Людство викидає щорічно близько 30 мільярдів тонн СО2 в атмосферу, а найбільші фабрики з видалення та зберігання вуглецю справляються з 4000 тоннами за рік. Тому заводів, побудованих на основі цього підходу, потрібно чимало, щоб вилучити з атмосфери необхідну для зниження температури кількість вуглекислого газу.
Дослідники зараз також працюють над удосконаленням системи та вигадують можливі способи подальшого використання вловленого вуглецю.