Нова розумна розетка від Xiaomi: що вона вміє
Компанія Xiaomi знову здивувала цікавою розробкою. Виробник представив розумну розетку MIJIA Smart Wall Socket, яка перетворить будь-який звичайний пристрій в смарт-девайс.
MIJIA Smart Wall Socket спочатку представили на майданчику колективного фінансування. Про це повідомляє Gizmochina.
Цікаво Xiaomi випустила електробритву з керамічним лезом
Чим цікава
MIJIA Smart Wall Socket отримала елегантний, мінімалістський дизайн. Пристрій доступний лише у білому кольорі.
У розетці використовується Bluetooth Mesh. Тут передбачені функції планування, можливість перегляду статистики енергоспоживання, голосове керування, а також можливість підключення до інших пристроїв платформи Xiaomi IoT.
Ціна
Вартість MIJIA Smart Wall Socket в рамках краудфандінгу становить близько 7 доларів (майже 200 гривень). Коли новинка надійде у роздріб, то ціна зросте до 9 доларів (250 гривень).
Поділитися новиною