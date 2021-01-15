Компанія Xiaomi знову здивувала цікавою розробкою. Виробник представив розумну розетку MIJIA Smart Wall Socket, яка перетворить будь-який звичайний пристрій в смарт-девайс.

MIJIA Smart Wall Socket спочатку представили на майданчику колективного фінансування. Про це повідомляє Gizmochina.

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Чим цікава

MIJIA Smart Wall Socket отримала елегантний, мінімалістський дизайн. Пристрій доступний лише у білому кольорі.

У розетці використовується Bluetooth Mesh. Тут передбачені функції планування, можливість перегляду статистики енергоспоживання, голосове керування, а також можливість підключення до інших пристроїв платформи Xiaomi IoT.

Ціна

Вартість MIJIA Smart Wall Socket в рамках краудфандінгу становить близько 7 доларів (майже 200 гривень). Коли новинка надійде у роздріб, то ціна зросте до 9 доларів (250 гривень).