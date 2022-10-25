Вимірювання проводяться датчиками, які є стандартом будь-якого смартфона. Точність прогнозу наразі становить 70% за дальності прогнозування п'ять років уперед.

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Як це працює

Загалом, як йдеться в звіті, ця ідея не нова. Фахівці з UK Biobank вже багато років займаються збиранням даних про різні фактори в житті людей, щоб зіставляти їх з інформацією про здоров'я та виводити важливі закономірності.

Дослідження 100 000 осіб протягом п'яти років допомогло розробити алгоритми аналізу ходи, а тепер їх удосконалюють, щоб проводити вимірювання у зручному для користувачів режимі. Новій моделі потрібно всього 6 хвилин збору даних на добу, щоб оцінити ризик передчасної смерті людини.

Результати показують, що пасивні вимірювання за допомогою датчиків руху можуть досягти такої ж точності, як і активні вимірювання швидкості та темпу ходьби. Наші масштабовані методи пропонують можливий шлях до національного скринінгу ризику для здоров’я,

— кажуть автори.

Вчені виходять з того, що в групі ризику насамперед виявляються ті, хто не може дозволити собі постійне носіння дорогих пристроїв, що відстежують стан здоров'я за цілим набором критеріїв. Небагаті люди часто не мають ні часу, ні коштів на своєчасне медичне обстеження. Однак дешевий смартфон сьогодні є майже у кожного мешканця навіть не найбільш розвинених країн. Тому вчені сподіваються, що зовсім скоро настане той день, коли найпримітивніший смартфон зможе попередити свого власника про ризик передчасної смерті.