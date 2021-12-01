Нова російська технологія стеження за людьми не має аналогів у світі

Російське видання Коммерсантъ написало про технологію стеження за людьми, яку створює одна з державних компаній. Подібний підхід не використовує жодна інша країна світу.

Розробкою в рамках проєкту "Безпечне місто" займається Національний центр автоматизації, що входить до складу держкорпорації "Ростех". Нове програмне забезпечення, як стверджує джерело, зможе передбачати масові заворушення.

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Як це працюватиме

Спеціальні алгоритми будуть відстежувати великий спектр інформації:

публікації в соціальних мережах,

статті в електронних ЗМІ,

зображення з камер вуличного спостереження,

інші джерела.

Подібна технологія не реалізована в інших країнах світу, Росія випробує її перша. Кінцевими користувачами стануть органи виконавчої влади на муніципальному і регіональному рівнях.

Проєкт розробляється за методикою прогнозно-аналітичної моделі "Масові заворушення", де дано визначення "мітингу", "політичного конфлікту", "протестного потенціалу", "релігійного конфлікту", "антиполіцейських проявів" та іншого. Ця система буде здатна прогнозувати виникнення масових заворушень, а якщо конфлікт вже почався, вона зможе аналізувати кількість його учасників, їхню поведінку, напрямок руху, ступінь соціальної небезпеки, кількість потерпілих, завданий збиток. Ці дані будуть використовуватися для направлення до місця конфлікту необхідної кількості поліціянтів і росгвардійців.

Для успішної розробки цієї системи потрібно навчити її на величезному масиві даних, а також реалізувати функції з пошуку "генераторів збудження громадської думки". Технології, якими володіє корпорація, в тому числі створені на основі системи "Безпечне місто", дозволяють зробити це за відносно короткий термін.

Видання "Коммерсантъ" ставить питання: на яких же даних проводиться навчання штучного інтелекту, який буде давати рекомендації до дії правоохоронних органів. Відповіді на нього поки немає.