Китай сьогодні лідирує не лише у 5G-технологіях, розвинувши найширшу мережу нового покоління у світі, а й у дослідженнях наступної версії технології. Як повідомляє South China Morning Post, в країні розпочалися роботи над 6G.
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Що відомо
- Джерело пише, що китайські вчені передали 1 терабайт даних на відстань понад кілометр за одну секунду.
- Це є рекордним досягненням, реалізованим групою під керівництвом професора Чжан Чао зі школи аерокосмічної інженерії Університету Цінхуа.
- Дослідники досягли такого показника завдяки використанню високочастотних радіохвиль, відомих як вихрові міліметрові хвилі.
- Повідомляється, що технологія 6G може бути використана для поліпшення озброєння і систем захисту.
- Випробування доводять, що гіперзвукова зброя зможе використовувати 6G для виявлення цілей і зв'язку. Китай просто не може впустити такої нагоди, адже може втратити свої позиції поряд із міцністю американської армії.
Експериментальна бездротова система була встановлена в комплексі, що використовується для зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і може одночасно транслювати понад 10 000 прямих трансляцій високої чіткості. Професор Чжан Чао каже, що вихрові міліметрові хвилі не схожі ні на що з використовуваного в радіозв'язку за останні 100 років.
Професор додав, що ці сигнали привносять "новий вимір в бездротову передачу" і доводять, що Китай лідирує у світі в дослідженнях потенційних ключових технологій для 6G.
Як це працює
- Сучасна технологія використовує двовимірні електромагнітні хвилі, які рухаються вгору і вниз для представлення інформації.
- Вихрові міліметрові хвилі мають три виміри, які порівнюють з вихровим рухом торнадо.
- Цей обертальний рух може містити додаткову інформацію, яка збільшить пропускну здатність зв'язку.
- Команда створила єдиний у своєму роді передавач, що дозволяє хвилям рухатися в трьох різних режимах для передачі додаткових даних.
- Разом з тим було побудовано спеціальний приймальний пристрій, здатний декодувати велику кількість даних за частки секунди.