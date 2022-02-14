Китай сьогодні лідирує не лише у 5G-технологіях, розвинувши найширшу мережу нового покоління у світі, а й у дослідженнях наступної версії технології. Як повідомляє South China Morning Post, в країні розпочалися роботи над 6G.

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Що відомо

Джерело пише, що китайські вчені передали 1 терабайт даних на відстань понад кілометр за одну секунду.

Це є рекордним досягненням, реалізованим групою під керівництвом професора Чжан Чао зі школи аерокосмічної інженерії Університету Цінхуа.

Дослідники досягли такого показника завдяки використанню високочастотних радіохвиль, відомих як вихрові міліметрові хвилі.

Повідомляється, що технологія 6G може бути використана для поліпшення озброєння і систем захисту.

Випробування доводять, що гіперзвукова зброя зможе використовувати 6G для виявлення цілей і зв'язку. Китай просто не може впустити такої нагоди, адже може втратити свої позиції поряд із міцністю американської армії.

Експериментальна бездротова система була встановлена в комплексі, що використовується для зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і може одночасно транслювати понад 10 000 прямих трансляцій високої чіткості. Професор Чжан Чао каже, що вихрові міліметрові хвилі не схожі ні на що з використовуваного в радіозв'язку за останні 100 років.

Професор додав, що ці сигнали привносять "новий вимір в бездротову передачу" і доводять, що Китай лідирує у світі в дослідженнях потенційних ключових технологій для 6G.

Як це працює