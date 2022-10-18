Тепер отримати вашу посилку на "Новій пошті" зможе довірена особа: як передати це право

"Нова пошта" запускає функцію, яка дозволить передати можливість отримання вашої посилки іншій людині. Для цього прямо в мобільному додатку запустили окреме меню. Розповідаємо, як ним скористатися.

Цей сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділеннях з оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень. Щоб скористатися новою функцією, перш за все рекомендуємо оновити додаток до останньої версії, якщо ви давно цього не робили.

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Як це працює

Щоб доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:

Знайдіть необхідне вам відправлення у пункті "Мої посилки".

У розділі "Керування посилкою" оберіть "Інший отримувач".

Вкажіть номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натисніть "Доручити".

Після цього обрана вами людина отримає пуш-сповіщення у свій мобільний застосунок "Нової пошти", де буде вказано, що їй надали дозвіл на отримання посилки.

Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у Viber або смс.



Де шукати нову функцію / Фото "Нова пошта"/24 канал

Варто зауважити, що право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі "Керувати посилкою" натиснути "Скасувати довіреність".

Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок. Але якщо посилку замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс "Інший отримувач", назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.