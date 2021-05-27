Перший пристрій на Fuchsia OS

Досі Nest Hub працювали під управлінням Cast OS, яка, як і Android, побудована на базі Linux. Тому принципово перехід між платформами можна назвати по-справжньому знаковою подією для галузі. Інша справа, що функціонально розумний дисплей Google від цієї перестановки ніяк не змінився, зберігши колишній набір можливостей і не отримавши нових.

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Очевидно, що зміна платформ поки є виключно технічною і має значення швидше за все для Google і розробників, які будуть створювати софт під Nest Hub. Для користувачів нічого принципово не зміниться, принаймні, поки що. Але сумнівів немає, що цей перехід буде мати далекосяжні наслідки, про які ми можемо навіть не підозрювати.

Робота над Fuchsia OS

Google розробляла Fuchsia OS понад 5 років і, хоч і видавала її за тестовий полігон, фактично планувала, що вона може лягти в основу майбутніх пристроїв компанії та її партнерів. Адже Fuchsia OS – це універсальна платформа, яка здатна забезпечувати роботу будь-яких пристроїв від розумних лампочок і ґаджетів інтернету речей до смартфонів, планшетів і комп'ютерів.



Fuchsia OS створена для пристроїв розумного будинку / Фото Google

Чи правда, що Fuchsia OS замінить Android

Багато хто побоюється, що Google гарантовано буде розвивати Fuchsia OS як пріоритетний проєкт і закине Android. Однак, щонайменше на даному етапі про це говорити ще дуже рано. Попри універсальність Fuchsia OS, цілком можливо, що Google планує використовувати її лише у пристроях розумного будинку та інтернету речей. Все-таки у Android немає проблем з популярністю і впізнаваністю, а от у Fuchsia OS такі проблеми є.

Зрештою, навіть якщо Google вирішить змінити Android і перенесе його з ядра Linux на ядро ​​Zircon, яке становить основу Fuchsia OS, користувачі навряд чи це помітять. Можливо з точки зору швидкодії і буде відчутно поліпшення, але функціонально та в інтерфейі різниці ніякої не буде.