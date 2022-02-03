Нова нейромережа AlphaCode створює код з нуля і здатна замінити програміста

Компанія DeepMind, яка сьогодні належить Google, представила нейромережу AlphaCode. Її призначення – писати код програм, і справляється вона з цим завданням не гірше "середнього програміста-людини".

AlphaCode уже протестували на конкурсах для програмістів — алгоритм увійшов в 54% кращих учасників. Нейромережа змогла вирішити завдання середнього рівня.

Цікаво Google заснувала компанію, яка шукатиме нові ліки за допомогою штучного інтелекту

Що відомо

Конкурси проводилися на платформі Codeforces, куди приходять програмісти з усього світу для перевірки своїх умінь.

Для поставлених завдань були потрібні навички критичного мислення, логіки, алгоритмізації та кодування.

Найчастіше конкурсантів просять прокласти дороги або розмістити будівлі за певних умов, а також підібрати виграшну стратегію для настільної гри.

Всього ШІ AlphaCode взяв участь в 10 тестах. Як зазначає компанія, при їх вирішенні нейромережа не використовувала готові шаблони, а генерувала новий код.

DeepMind підкреслює, що це перший випадок в історії, коли алгоритм зміг конкурувати з фахівцями середнього рівня.

Я можу з упевненістю сказати, що результати AlphaCode перевершили мої очікування. Я був скептичним, тому що навіть у простих конкурентних завданнях часто потрібно не тільки запустити алгоритм, але й (і це найважча частина) винайти його. AlphaCode вдалося виступити на рівні перспективного нового конкурента. Не можу дочекатися, щоб побачити, що буде далі!

– каже засновник Codeforces Майк Мірзаянов.

Компанія впевнена, що ці результати допоможуть у подальшому розвитку нейромереж, здатних генерувати код. DeepMind сподівається, що в майбутньому робота AlphaCode стане повністю автоматизованою. Дослідження поки знаходиться на ранніх стадіях, але ці результати вже вражають розробників своїм потенціалом.