Нова надбудова сповістить, якщо ви набриднете вашому співрозмовнику в Zoom
Джерело:Read AI
Стартап Read AI розробив спеціальний інструмент, який працює як надбудова для Zoom. Він аналізує співрозмовників і визначає їхній емоційний стан.
Творці інструменту задумували його для допомоги в оцінці поведінки всіх учасників процесу та створення "здорового клімату" у відеоконференціях. Разом з тим наголошують, що це не черговий засіб для стеження чи цензури, він не призначений для виявлення більш чи менш активних користувачів, чи для аналізу професійної придатності працівника.
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Як це працює
- Додаток аналізує відео- і аудіодані, вивчає звучання голосу і міміку користувачів для визначення їх настрою і психологічного стану.
- Дані збираються окремо про кожного учасника, але в підсумку система видає результат про всю команду і для всієї команди.
- Так, Read AI в реальному часі сигналізує про те, що обстановка в чаті стає напруженою або непродуктивною, щоб учасники могли вчасно її припинити й проаналізувати важливі тенденції їхніх конференцій.
- Сигнал, який подає програма, виражений у формі колірного коду.
- Розробники наголошують, що Read AI наразі ще дуже сирий інструмент. Це лише "проба пера", яка надалі буде вдосконалюватись та розвиватись.
Рішення компанії допоможе визначати як швидко колегам набридають наради, в якому вони настрої, чи нудьгують. Це потенційно дозволить покращувати планування робочих зборів, навчальних лекцій та особистих розмов, покращуючи загальну атмосферу в колективі.
Розробники запевняють, що всі зібрані дані автоматично видаляються через 24 години. З точки зору конфіденційності це можна назвати перевагою. Проте в таких умовах штучний інтелект не накопичує досвід для довгострокового аналізу.Нагадаємо, програма для відеоконференцій Zoom набрала значної популярності після початку пандемії коронавірусу. Підприємства, навчальні заклади та й прості користувачі почали масово використовувати його для комунікації.