Творці інструменту задумували його для допомоги в оцінці поведінки всіх учасників процесу та створення "здорового клімату" у відеоконференціях. Разом з тим наголошують, що це не черговий засіб для стеження чи цензури, він не призначений для виявлення більш чи менш активних користувачів, чи для аналізу професійної придатності працівника.

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Як це працює

Додаток аналізує відео- і аудіодані, вивчає звучання голосу і міміку користувачів для визначення їх настрою і психологічного стану.

Дані збираються окремо про кожного учасника, але в підсумку система видає результат про всю команду і для всієї команди.

Так, Read AI в реальному часі сигналізує про те, що обстановка в чаті стає напруженою або непродуктивною , щоб учасники могли вчасно її припинити й проаналізувати важливі тенденції їхніх конференцій.

, щоб учасники могли вчасно її припинити й проаналізувати важливі тенденції їхніх конференцій. Сигнал, який подає програма, виражений у формі колірного коду.

Розробники наголошують, що Read AI наразі ще дуже сирий інструмент. Це лише "проба пера", яка надалі буде вдосконалюватись та розвиватись.

Рішення компанії допоможе визначати як швидко колегам набридають наради, в якому вони настрої, чи нудьгують. Це потенційно дозволить покращувати планування робочих зборів, навчальних лекцій та особистих розмов, покращуючи загальну атмосферу в колективі.

Розробники запевняють, що всі зібрані дані автоматично видаляються через 24 години. З точки зору конфіденційності це можна назвати перевагою. Проте в таких умовах штучний інтелект не накопичує досвід для довгострокового аналізу.

Нагадаємо, програма для відеоконференцій Zoom набрала значної популярності після початку пандемії коронавірусу. Підприємства, навчальні заклади та й прості користувачі почали масово використовувати його для комунікації.