Кентаври – це відносно невеликі космічні тіла, які розташовані у широкій смузі космосу між орбітами Юпітера та Нептуна. Таким чином орбіти багатьох кентаврів можуть перетинати відразу кілька орбіт планет-гігантів. Через це рух цих космічних тіл є вельми нестабільний, а їхні орбіти постійно змінюються. Наприклад, Юпітер може закинути їх своєю гравітацією у внутрішню Сонячну систему (до Марса, Землі, Венери чи Меркурія), або ж викинути їх у зовнішню Сонячну систему, кудись у Пояс Койпера чи навіть далі. Тому кентавр "живе" недовго – всього декілька мільйонів років.

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Розташування, віддаленість та нахил орбіти кентаврів / Фото Wikipedia

Перетворення на комету

Сьогодні відомо про існування понад 450 об'єктів, яких можна віднести до кентаврів. Науковці вважають, що всього їх існує близько 44 тисяч. Цікаво те, що багато кентаврів складають з льоду, тому їх би можна було вважати кометами, якби вони не розташовувалися так далеко, за "сніговою лінією", де Сонце не може випарувати лід.

Та періодично гравітаційні збурення деяких планет-гігантів можуть викидати кентаврів до внутрішніх регіонів Сонячної системи, де вони перетворюються на повноцінних хвостатих блукальців. Так, як вважають вчені, утворюються короткоперіодичні комети з періодом обертання до 200 років.

Тому науковці Чиказького університету пропонують відправити космічний апарат за орбіту Юпітера, який би фактично чекав слушної можливості, щоб дослідити кентавр. Головна ціль такої автоматичної міжпланетної станції – спіймати момент перетворення кентавра на комету після зміни орбіти.

До речі, таке перетворення може настати уже зовсім скоро – у 2063 році об'єкт P/2019 LD2 ATLAS, який уже проявляє кометну активність, зблизиться з Юпітером всього лише на 2,4 мільйона кілометрів. Це може змінити його орбіту настільки, що він потрапить до внутрішньої Сонячної системи. Хоча цей об'єкт, ймовірно, не є кентавром, та автори пропозиції з Чиказького університету впевнені, що скоро знайдуться й нові перспективні цілі для дослідження, які будуть саме кентаврами.

Така місія дозволить краще зрозуміти природу самих кентаврів та дасть більше ясності щодо часу "життя" комет та процесів їх утворення.