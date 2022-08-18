Rocket Lab профінансує місію на Венеру для пошуку життя в її атмосфері

Засновник космічної компанії Rocket Lab Пітер Бек ще у 2018 році поділився своїм інтересом до планети Венери, другої від Сонця. Його компанія збирається не лише здійснити самостійну місію, а й також профінансувати її з власних коштів.

Венера – буквально пекельна планета, осередок вуглекислого газу, нищівного тиску та вогняної температури. Однак вчені вважають, що високо над її поверхнею, в хмарах, існують умови, що можуть бути сприятливими для деяких форм життя. Саме їх пошуком і займеться нова місія.

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Деталі плану

Для запуску компанія хоче використати свою маленьку ракету "Електрон", яка має лише 18 метрів у висоту і може викинути на низьку навколоземну орбіту всього близько 300 кілограмів.

Ракета доставить у космос космічний корабель "Фотон", який далі візьме курс до Венери.

Там він випустить невеликий зонд вагою приблизно 20 кілограмів, який увійде в хмари токсичної планети приблизно на 5 хвилин на висоті від 48 до 60 кілометрів.

Вікно для запуску є у травні 2023 року. Якщо Rocket Lab вкладеться в терміни, то досягне Венери в жовтні 2023 року.

Мета місії полягає в пошуку органічних хімічних речовин у хмарах і дослідженні їх життєздатності. Зонд витратить близько 5 хвилин і 30 секунд на падіння через верхні шари атмосфери, а потім продовжить передавання даних, опускаючись далі до поверхні.

Ця місія є першою можливістю досліджувати частинки хмар Венери безпосередньо за майже чотири десятиліття. Навіть з обмеженнями маси та швидкості передачі даних і обмеженим часом перебування в атмосфері Венери можливий прорив у науці,

– йдеться в статті, опублікованій цього тижня.

Наразі Rocket Lab безпосередньо фінансує запуск і сам космічний корабель, що, ймовірно, коштує кілька десятків мільйонів доларів.