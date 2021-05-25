Приватне австралійське місто вирішило стати новою Кремнієвою долиною

Великий Спрінгфілд – єдине в Австралії приватне місто, що належить магнатові – у найближчому майбутньому створить всі умови для залучення передових технологічних компаній з усього світу. Плани засновника міста доволі амбітні – перетворити своє місто у нову кремнієву долину.

Бізнесмен Махі Сіннатамбі все життя займався нерухомістю і тепер бажає створити найкраще місце для IT-стартапів. Хоча місту немає і 30 років, для його розвитку створена компанія Springfield City Group (SCG).

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Світ багато чому навчився у Кремнієвої долини. Ми говоримо: їй 85 років. Давайте розробимо новішу версію,

– заявляє засновник Сіннатамбі

За задумом бізнесмена місто повинен перетворитися у бізнес-хаб з основними акцентами на:

технологіях;

охороні здоров'я;

та освіті.

Зараз ентузіасти шукають відомі компанії, які допоможуть реалізувати амбітний проєкт, який у перспективі оцінюється в 68 мільярдів доларів.

Майбутня нова Кремнієва долина

Місто Великий Спрінгфілд побудоване на майданчику не меншома ніж 3000 гектарів, купленим за 6,1 мільйона доларі. Це десята за величиною у світі приватна спільнота для проживання, сьогодні об'єднує:

46 000 жителів;

16 500 будинків;

11 шкіл;

кампус національного університету;

лікарню;

і залізничну лінію до сусіднього Брісбена.

За словами засновника, у місто інвестована вже майже чверть необхідних приватних і державних коштів – близько 15 мільярдів доларів.

У планах – потроїти населення і створити 52 000 нових робочих місць до 2030 року. Наразі у рамках проєкту прямо або побічно створено 20 000 робочих місць. Вважається, що перевагою нового міста є його місце розташування – як і в Кремнієвій долині, тут достатньо простору для експериментів та інновацій, а також є спеціально збудовані будівлі та приміщення для великого бізнесу і невеликих стартапів, житло і все необхідне.

Успіхи та розвиток Великого Спрінгфілда

Одним з перших "тестувальників" проєкту стала французька Engie SA, яка уклала стратегічну угоду з засновником. В його рамках планується до 2038 року створити енергетичну інфраструктуру, що дозволить Великому Спрінгфілду виробляти більше енергії, ніж він споживає.

Ключові умови досягнення успіху:

розширення інфраструктури для електротранспорту;

пріоритет громадського транспорту;

створення екологічно безпечних будівель;

монтаж панелей для перетворення сонячної енергії на усіх доступних дахах і збереження 30% місцевих землеволодінь регіону під зелені насадження.

Раніше у цьому місяці Сіднейський стартап Lavo вибрав Великий Спрінгфілд у ролі експериментального майданчика для своїх водневих акумуляторів. Стверджується, що одного заряду такого джерела вистачить на живлення цілого будинку протягом двох днів.

На території "Ділянки знань" працюватимуть вчені різноманітних профілів, а "Місто здоров'я", розроблене спільно з гарвардським проектом Harvard Medical International, забезпечить кращу у світі охорону здоров'я і приверне кращих фахівців з усього світу. Тут же в місті будуть готувати і нових професіоналів.

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Варто брати до уваги і час реалізації проєкту. За деякими даними, пандемія змусила багатьох переглянути ставлення до місць проживання. Так, за деякими оцінками, 53% працівників технологічної та медіасфери США або вже покинули великі міста, або збираються їх залишити, не в останню чергу через зростання вартості життя. За даними Сіннатамбі, містечко переживає пандемію краще ніж інші. Рівень безробіття тут становить всього 3,9%.