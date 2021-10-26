Нова китайська зброя підриває супутники зсередини

Сьогодні кількість супутників на орбіті Землі стрімко зростає. Не всі з них мають мирні цілі – деякі запущені у військових цілях. Наприклад, для спостереження за іншими країнами. Природно, що у відповідь на появу цих пристроїв, з'являються й засоби протидії – нова протисупутникова зброя.

Протисупутникова зброя призначена для знищення космічних апаратів, що використовуються в навігаційних і розвідувальних цілях. Вона існує у двох варіаціях: супутники-перехоплювачі та балістичні ракети, що запускаються з наземних установок, кораблів або літаків. Як працює нова китайська розробка, достеменно невідомо.

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Як нова зброя виводить з ладу супутники

Принцип роботи полягає у закладенні невеликого вибухового пристрою в сопло реактивного двигуна супутника.

Основна проблема у тому, що ніхто поки не знає, як це відбувається.

При цьому, зброя не руйнує ворожі апарати повністю. Вони руйнуються точково, супутник виводиться з ладу, але при цьому вся його внутрішня електронна начинка залишається цілою.

Це, за задумом розробників, повинно ввести противника в оману, адже той перш за все подумає, що проблема у простій несправності двигуна.

Вибуховий заряд може залишатися у двигуні довгий час, залишаючись непоміченим. Активувати його можна в потрібний момент. Крім того, він також може бути відокремлений від супутника і повернений назад, якщо оператор, який керує зброєю, передумає.

Така зброя відкриває нові можливості для країни, яка нею володіє. Можна припустити, що інші дві основні країни-власниці протисупутникової зброї – США та Росія – незабаром дадуть свою відповідь такій розробці.