Ця інтерактивна карта покаже найвідомішу людину з вашого міста й будь-якого іншого
Джерело:The Verge
В мережі з'явилась незвичайна карта, яка показує не географічні об'єкти, а імена. Просто наблизьтесь до будь-якого міста на глобусі й побачите, яка відома особистість минулого чи теперішнього там народилась.
За розробкою стоїть географ і старший дизайнер компанії Mapbox Топі Тьюканов з міста Гельсінкі, Фінляндія. Джерелом даних він називає відкриту інформацію з Вікіпедії.
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Деталі
Автор зібрав візуалізацію, в якій представлені різні впливові люди з таких областей, як культура, наука, політика й спорт. Переглянути інтерактивну карту можна за посиланням.
Він пояснив, як саме визначав "помітність" кожної особи, яку поставив на перше місце в різних містах. Загалом кожне ім'я, вказане на карті, було визначено за допомогою базової інформації, отриманої з Вікіпедії та Вікіданих. Популярність розраховувалась на основі ряду показників:
- Кількість редакцій Вікіпедії кожного окремого імені.
- Довжина статті про людину, тобто загальна кількість слів, знайдених у всіх доступних біографіях. Показник дорівнює нулю для осіб, які мають тільки один запис у Вікіданих і не мають біографії у Вікіпедії.
- Середня кількість переглядів біографії кожної людини в період з 2015 по 2018 рік у всіх доступних мовних виданнях (нуль за відсутності біографії у Вікіпедії).
- Наповненість інформаційних блоків – тобто чи доступні дата народження, факти з біографії, різноманітні дані про життя й діяльність людини.
- Загальна кількість зовнішніх посилань на джерела.
На жаль, карта має ряд недоліків. Перш за все, у ній використані варіанти написання імен з російських відповідників. А крім того, для деяких українських міст вказані росіяни, які там народилися. Так, для Києва вказали письменника Булгакова, для Немирова Вінницької області – російського поета Некрасова, а для інших міст – Брєжнєва, Троцького, Ахматову та інших.