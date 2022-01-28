Лише нещодавно сталася потужна хакерська атака на українські урядові сайти. Тепер же ціллю зловмисників стали українські суди. Наразі невідомо масштаб події та хто за це відповідає.

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Лист, який надсилають зловмисники / Скриншот Вячеслав Журба

Детальніше про подію

Вранці 29 січня 2022 року на електронні скриньки людей почали надходити листи немов від Слов'янського міськрайонного суду Донецької області. У листі зазначалося, що необхідно надати певну документацію. Щоб "правильно" заповнити "форму запиту", необхідно було перейти за двома посиланням. Головна "родзинка" тут у тому, що листи надходили з реальних електронних скриньок, а власниками цих скриньок були різні суди України.

У Трускавецькому міському суді розповіли, що вони навіть не підозрювали про подію до тих пір, поки їм не почали надходити відповіді на листи. Дізнавшись про це, на електронній пошті відразу змінили пароль.

Зверніть увагу! Ймовірно, зламаний був центральний сервер й завдяки цьому зловмисники отримали доступ до логінів та паролів різних судів у всій Україні.

Щодо посилань, то поки невідомо, що чекає на користувачів при переході на них.

Одне з них "веде" на хмарне сховище й файли там були видалені.

Інше "веде" на google-диск й поки журналістам 24 каналу доступу не надали.

За кібербезпеку українських судів, як повідомили у Державній судовій адміністрації, відповідає Державне підприємство "Інформаційні судові системи". Проте там коментарі щодо ситуації надавати відмовилися.