Нова глибоководна експедиція добралась до "Титаніка": відео

Уламки "Титаніка" знову зняли на відео. До нього відправилась глибоководна експедиція. Зображення корабля записали на глибині понад 3,8 кілометра.

Для занурення використовувався підводний апарат "Титан". Його корпус складається з вуглецевого волокна і титану і був розроблений спільно з NASA, щоб витримувати екстремальний тиск на глибині.

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Що побачила експедиція

Компанія Oceangate Expeditions організувала одразу кілька експедицій до "Титаніка". Їм належить зафіксувати пошкодження корабля і скласти карту артефактів, похованих на дні Атлантики.

Знайшлися і критики ідеї, стурбовані тим, що занурення зашкодять уламки.

Як сьогодні виглядає "Титанік": відео

Як вважають фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, останки корабля протримаються ще близько 40 років.

На розробку апарату і організацію експедиції було витрачено понад 18 мільйонів доларів. У наступних зануреннях зможуть взяти участь не лише науковці, а й звичайні охочі. Це обійдеться їм в 150 000 доларів.