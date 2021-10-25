Нова гіпотеза астрофізиків пояснює дивні речі Всесвіту без темної матерії

Астрофізики з Академії наук Чехії привернули увагу наукової спільноти переглядом гіпотези модифікованої ньютонівської динаміки (MOND), яка, в їх прочитанні, не потребує концепції темної матерії. Замість неї вони постулюють існування поки невідкритої гравітаційної сили, відповідальної за реліктове випромінювання.

Для чого нам взагалі темна матерія

Багато років темна матерія дає змогу астрофізикам пояснювати феномени, які не виходить пояснити звичайним чином – наприклад, гравітаційне лінзування або швидкість поширення первинних гравітаційних хвиль, вморожених в реліктове випромінювання. Деякі вчені відмовляються визнавати темну матерію, посилаючись на недостатність доказів її існування.

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Є й ті, хто припускає наявність іншого виду гравітації, який міг би пояснити такі спостереження. Але ці теорії не мали великої ваги, оскільки не пояснюють характерних рис, властивих реліктовому випромінюванню.

Константінос Скордіс і Том Злоснік з Академії наук Чехії стверджують, що їх модель MOND пояснює ці дані, узгоджуючи при цьому з гравітаційним лінзуванням.

Як нова модель пояснює фізичні феномени

Нова модель починається з оригінальної ідеї MOND: є два типи полів, які спільно діють як якийсь тип гравітаційної сили – одне поле скалярне, інше векторне. Наступним кроком вчені додали параметри, які вказують на дію полів у ранньому Всесвіті, які змінюють гравітацію – вони й виступають замість темної матерії.

Ці поля, міркують дослідники, розвивалися з часом, поки не стали тим типом сили, яка описана в оригінальної моделі MOND.

На думку авторів, їх модель може бути використана для пояснення як гравітаційного лінзування, так і даних реліктового випромінювання. Надалі вони планують перевірити, чи можна з її допомогою пояснити також надлишок літію у Всесвіті та розбіжності у вимірюванні швидкості розширення Всесвіту – того, з чим не справляються теорії темної матерії.