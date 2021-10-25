Для чого нам взагалі темна матерія

Багато років темна матерія дає змогу астрофізикам пояснювати феномени, які не виходить пояснити звичайним чином – наприклад, гравітаційне лінзування або швидкість поширення первинних гравітаційних хвиль, вморожених в реліктове випромінювання. Деякі вчені відмовляються визнавати темну матерію, посилаючись на недостатність доказів її існування.

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Є й ті, хто припускає наявність іншого виду гравітації, який міг би пояснити такі спостереження. Але ці теорії не мали великої ваги, оскільки не пояснюють характерних рис, властивих реліктовому випромінюванню.

Константінос Скордіс і Том Злоснік з Академії наук Чехії стверджують, що їх модель MOND пояснює ці дані, узгоджуючи при цьому з гравітаційним лінзуванням.

Як нова модель пояснює фізичні феномени

Нова модель починається з оригінальної ідеї MOND: є два типи полів, які спільно діють як якийсь тип гравітаційної сили – одне поле скалярне, інше векторне. Наступним кроком вчені додали параметри, які вказують на дію полів у ранньому Всесвіті, які змінюють гравітацію – вони й виступають замість темної матерії.

Ці поля, міркують дослідники, розвивалися з часом, поки не стали тим типом сили, яка описана в оригінальної моделі MOND.

На думку авторів, їх модель може бути використана для пояснення як гравітаційного лінзування, так і даних реліктового випромінювання. Надалі вони планують перевірити, чи можна з її допомогою пояснити також надлишок літію у Всесвіті та розбіжності у вимірюванні швидкості розширення Всесвіту – того, з чим не справляються теорії темної матерії.