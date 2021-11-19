Нова функція рекомендуватиме рецепти для будь-якого продукту, який є у вас вдома. Все, що потрібно зробити – навести камеру на їжу.

Це цікаво Telegram популярніший ніж Instagram, а "Дією" користується половина українців – рейтинг Kantar

Для додатка застосували технологію ШІ, яка добирає нові рецепти.

Чим відомий Snapchat Цей додаток створили у 2011 році як соцмережу з цікавими особливостями. Файли у програмі тимчасові – за певний час повідомлення та пости зникають. Саме в Snapchat з’явилися перші віртуальні маски та фільтри. Через додаток користувачі обмінюються фото та відео, а також обробляють їх за допомогою редактора. У країнах Заходу Snapchat досі дуже популярний – станом на 2021 рік додаток мав майже 300 мільйонів активних користувачів.

Нова функція поки що доступна тільки в США. Вона рекомендує користувачам страви, які можна зробити з наявних продуктів.

Як користуватися функцією

Для отримання рецепту достатньо просто зайти в додаток та натиснути на сканування. Штучний інтелект, який працює за принципом Google Lens, дасть рекомендації:

Посилання на сторінку

Інформацію про продукт

Пропозиції фільтрів, схожих на продукт

Програма шукає рецепти, орієнтуючись на наявні інгредієнти / Фото Snapchat

Щоб отримати рекомендації щодо рецептів, наведіть камеру на інгредієнт, натисніть на зображення та утримуйте його, щоб почати сканування. Після сканування додаток запропонує рецепти, які містять проскановану їжу.

Читайте також Вимкніть негайно: як зрозуміти, що смартфон більше не можна використовувати

Food Scan також пропонує дізнатися більше про продукти в холодильнику – функція під’єднана до Вікіпедії, де можна почитати про інгредієнти та дізнатися їхню калорійність.