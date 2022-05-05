Нова функція відкриває можливість підключення до віддалених місць, які, ймовірно, ніколи не будуть охоплені 5G. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск відповів одному з користувачів Starlink, що нова функція дозволить використовувати обладнання в мінівенах, будиночках на колесах та кемпінгах.

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Starlink поки не підтримує можливість роботи під час руху авто, але компанія заявляє, що активно працює над рішенням для транспортних засобів, які рухаються. Маск раніше писав у своєму твітері про роботу над енергоефективним рішенням, яке може підключатися до 12-вольтового прикурювача автомобіля та при цьому підтримувати зв'язок.

Попри це, деякі користувачі Starlink застосовують різноманітні методи для тестування роботи обладнання на ходу з перемінним успіхом. Однак, вже зовсім скоро така функція може офіційно з'явитися.

Потужність є важливим фактором, коли ви використовуєте акумулятор вашого автомобіля. Нещодавно Starlink вдалося знизити рівень споживання до 60 – 70 Вт. Ще рік тому обладнання вимагало 80 – 100 Вт.

Starlink в Україні

Нещодавно Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився цікавою статистикою, яка демонструє рівень використання технології Starlink в Україні – її надав Ілон Маск. Мовиться про тисячі щоденних користувачів.

Згідно з даними компанії Apptopia, Starlink має приблизно 150 000 активних щоденних користувачів в Україні. Важливо зазначити, що сьогодні в Україні термінали Starlink працюють пріоритетно для обʼєктів соціальної інфраструктури таких, як школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини.

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Завдяки обладнанню Starlink українські фахівці швидко відновлюють пошкоджені ділянки інфраструктури, що допомагає забезпечити інтернетом звільнені містечка Київщини та Чернігівщини. Оператори також почали застосовувати термінали Starlink для відновлення зв’язку і наголосили, що це набагато дешевший, швидший та безпечніший шлях ремонту пошкоджених мереж ніж за звичних умов.

Раніше також стало відомо про те, що Мінцифри планує збудувати в Україні наземну станцію Starlink. Потрібно це, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців, адже за даними тестів швидкості, якість доступу коливається у різних частинах України.