У Google Play з'явилася функція відстеження популярності додатків
Розробники магазину Android-додатків Google Play розширили його функціональність, щоб користувачам було легше оцінювати популярність додатків. Нововведення допоможе з'ясувати, яка програма або гра зараз користується найбільшою популярністю, а яка переживає не найкращі часи.
Що змінилося в Google Play
В оновленій версії інтерфейсу цифрового майданчику біля назви програми тепер відображається іконка графіка зі стрілкою, повідомляє 24 канал.
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Якщо стрілка спрямована вгору, значить, додаток останнім часом стали завантажувати частіше, вниз – відповідно, динаміка протилежна.
Нові елементи в Google Play
На жаль, Google поки не демонструє, наскільки активно відбувається зміна трендів і який часовий проміжок при цьому враховується. Примітно, що подібне відстеження доступно для додатків та ігор, що відносяться до різних категорій.
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