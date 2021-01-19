Розробники магазину Android-додатків Google Play розширили його функціональність, щоб користувачам було легше оцінювати популярність додатків. Нововведення допоможе з'ясувати, яка програма або гра зараз користується найбільшою популярністю, а яка переживає не найкращі часи.

Що змінилося в Google Play

В оновленій версії інтерфейсу цифрового майданчику біля назви програми тепер відображається іконка графіка зі стрілкою, повідомляє 24 канал.

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Якщо стрілка спрямована вгору, значить, додаток останнім часом стали завантажувати частіше, вниз – відповідно, динаміка протилежна.



Нові елементи в Google Play

На жаль, Google поки не демонструє, наскільки активно відбувається зміна трендів і який часовий проміжок при цьому враховується. Примітно, що подібне відстеження доступно для додатків та ігор, що відносяться до різних категорій.