Як виглядатиме медіаплеєр в Google Диску

Серед змін перерахованих у англомовній версії додатка, згадується можливість відтворення аудиотреків "з різними швидкостями", а також додаткова підтримка елементів керування у панелі повідомлень – для Android версій 11 та 12.

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Проте Google Диск навряд чи коли-небудь стане популярним додатком для відтворення музики, записаних студентами лекцій або тих чи інших зібрань. Однак функція спростить взаємодію з файлами, особливо тими, які не мають належної назви.

У користувачів управління швидкістю ще не з'явилося, це може свідчити про те, що оновлюватися буде не тільки сам додаток, а й "серверна" складова сервісу. Можливість зміни швидкості відтворення – досить зручна функція, що дає змогу з комфортом слухати як записи тих, хто "розтягує" слова і речення, так і тих, хто говорить швидко і безперервно.



Медіаплеєр в Google Диску з'явиться вже скоро / Скриншот 9to5google

Особливості функції відтворення медіафайлів

Елементи управління в панелі повідомлень не передбачають "прокрутки" аудіозапису назад або вперед, тому не виключено, що таку можливість у майбутньому додасть ще одне оновлення Google Диску. Поки натискання на шкалу відтворення призводить лише до того, що файл відкривається в повноекранному режимі.