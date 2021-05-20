BlaBlaCar запустила нову функцію для пошуку супутників на основі машинного навчання

Компанія BlaBlaCar оголосила про запуск нових функцій та технологій Boost на основі штучного інтелекту. Boost подвоює шанси автовласника знайти супутників у дорозі, а пасажирам – знайти максимально зручну поїздку за часом та відстаню.

Серед 50 000 місць зустрічі, доступних на BlaBlaCar в Україні, Boost покриє близько 30% поїздок через них. Як повідомили у BlaBlaCar, під час кризи COVID-19 компанія зосередила свою увагу на роботі з продуктом і прискорила впровадження інновацій у межах своєї довгострокової стратегії.

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Як компанія застосовує продукти на базі машинного навчання

Зараз за допомогою машинного навчання на платформі BlaBlaCar ухвалюється близько 2000 рішень для оптимізації маршрутів і пошуку пасажирів. Крім цього, машинне навчання допомагає користувачам зробити успішну поїздку, надаючи індивідуальні рекомендації щодо часу, дати та місця відправлення і прибуття.

Функція Boost

Компанія кілька місцяв тестувала нову функцію Boost і тепер оголосила про її впровадження. Вона відправляє водіям спеціальні запити на бронювання, щоб забрати пасажирів за їхнім маршрутом. Таким чином, автовласник подвоює шанси знайти супутників, що дає йому змогу додатково заощадити.



У BlaBlaCar з'явилася нова функція Boost / Фото BlaBlaCar

Нові можливості для пасажирів

Boost розширює можливості також і для пасажирів.

Нова технологія допомагає їм бронювати місця у автомобілях водіїв, які перебувають поблизу.

Це прискорює процес пошуку і допомагає дістатися швидше до місця призначення.

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За словами гендиректора BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренко, понад 85% українців живуть в невеликих населених пунктах, звідки не завжди зручно виїхати. Саме тому компанія розробляє рішення, які допоможуть автовласникам та пасажирам простіше та швидше знаходити один одного і подорожувати разом.

Boost – це лише частина цілого набору нових функцій, розроблених BlaBlaCar під час кризи Covid-19,

– зазначив Лазоренко.