Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 другого покоління вже доступний в Україні

Друге покоління ноутбука для малого та середнього бізнесу Lenovo ThinkPad E15 вже доступне на українському ринку. Пристрій може похвалитись автономністю до 12,7 годин роботи без підзарядки.

Ноутбук можна обрати на базі процесорів Intel Core або AMD Ryzen. Виробник обіцяє, що ThinkPad E15 другого покоління може гарантувати безпеку робочих файлів та захист системи від кібератак.

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Характеристики Lenovo ThinkPad E15

Традиційно для бізнес-лінійок, пристрій отримав набір вбудованих рішень безпеки ThinkShield, які захищають користувача від витоку особистих даних, а також вірусів та фішингу.

Додатковий рівень захисту забезпечує модуль TPM 2.0, який шифрує дані. Крім того у кнопку живлення інтегрований зчитувач відбитків пальців. Також тут передбачена інфрачервона камера з технологією розпізнавання обличчя, що підвищує надійність девайсу.

Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 другого покоління / Фото пресслужба Lenovo

Фізична шторка ThinkShutter дає змогу користувачу закрити вебкамеру.

Обсяг оперативної пам’яті становить до 32 ГБ, а SSD-накопичувач до 1 ТБ.

ThinkPad E15 другого покоління оснащений Full HD (1920х1080 пікселів) дисплеєм з діагоналлю 15,6 дюймів. Яскравість до 300 ніт, що дає змогу зберегти яскраву картинку навіть у сонячний день.

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За відтворення відео відповідає інтегрована відеокарта Intel Iris Xe або AMD Radeon Graphics. Опційно пристрій можна обрати з сенсорним екраном.

Стереодинаміки від Harman Kardon потужністю по 2 Вт та із підтримкою технології Dolby Audio забезпечать хороше звучання.

Ціна

ThinkPad E15 другого покоління вже доступний на українському ринку за ціною від 18 497 гривень.