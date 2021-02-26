Представлено незвичний ноутбук Framework: міняти можна все, навіть порти

Джерело:VideoCardz
Компанія Framework впевнена, що електроніка повинна бути розрахована на тривалий термін служби. Саме тому анонсувала ноутбук, який користувачі зможуть самостійно оновлювати, вдосконалювати і ремонтувати, продовжуючи термін служби пристрою і скорочуючи кількість електронних відходів.
Пристрій виконано в тонкому і легкому корпусі – 15,85 міліметра і 1,3 кілограма. Він оснащений 13,5-дюймовим дисплеєм зі співвідношенням сторін 3:2 і роздільною здатністю 2256x1504 точок. Однак головною особливістю ноутбука є можливості кастомізації, якими не може похвалитися жоден інший лептоп на ринку.
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У новинці використані чіпи Intel Core 11-го покоління – Tiger Lake. Оперативної пам'яті стандарту DDR4 передбачено до 64 гігабайтів, а місткість накопичувача – 4 терабайти. Виробник вказує клавіатуру з ходом клавіш 1,5 міліметра.
Вебкамера забезпечує відео в дозволі Full HD зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Присутня підтримка Wi-Fi 6e.
Ноутбук Framework придатний до будь-яких модифікацій / Фото VideoCardz
Що стосується можливостей кастомізації, насамперед варто відзначити підтримку плат розширення, завдяки яким практично повністю відпадає необхідність у використанні адаптерів. Користувачі зможуть додавати нові порти, для яких передбачено чотири відсіки:
Змінювати можна навіть порти / Фото VideoCardz
Виробник сам випускатиме нові актуальні комплектуючі для свого ноутбука / Фото VideoCardz
Компанія наголошує, новий ноутбук на 50 відсотків складається з переробленого алюмінію і на 30 відсотків з переробленого пластику. Пакування відбувається з використанням повністю перероблених матеріалів.
Корпус складається з перероблених матеріалів / Фото VideoCardz
Ноутбук можна буде придбати в декількох попередньо сконфігурованих варіантах, що працюють під управлінням Windows 10. Якщо ж хтось забажає зібрати самостійно, можна купити набір комплектуючих. У комплект будь-якого з варіантів буде входити викрутка, яка буде корисною для модернізації ноутбука.
Інформацію про ціни обіцяють у найближчі тижні. Постачання почнеться вже цього літа.
Про ціни поки що нічого не відомо / Фото VideoCardz