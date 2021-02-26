Компанія Framework впевнена, що електроніка повинна бути розрахована на тривалий термін служби. Саме тому анонсувала ноутбук, який користувачі зможуть самостійно оновлювати, вдосконалювати і ремонтувати, продовжуючи термін служби пристрою і скорочуючи кількість електронних відходів.

Пристрій виконано в тонкому і легкому корпусі – 15,85 міліметра і 1,3 кілограма. Він оснащений 13,5-дюймовим дисплеєм зі співвідношенням сторін 3:2 і роздільною здатністю 2256x1504 точок. Однак головною особливістю ноутбука є можливості кастомізації, якими не може похвалитися жоден інший лептоп на ринку.

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Характеристики Framework

У новинці використані чіпи Intel Core 11-го покоління – Tiger Lake. Оперативної пам'яті стандарту DDR4 передбачено до 64 гігабайтів, а місткість накопичувача – 4 терабайти. Виробник вказує клавіатуру з ходом клавіш 1,5 міліметра.

Вебкамера забезпечує відео в дозволі Full HD зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Присутня підтримка Wi-Fi 6e.



Ноутбук Framework придатний до будь-яких модифікацій / Фото VideoCardz

Модернізація

Що стосується можливостей кастомізації, насамперед варто відзначити підтримку плат розширення, завдяки яким практично повністю відпадає необхідність у використанні адаптерів. Користувачі зможуть додавати нові порти, для яких передбачено чотири відсіки:

USB-C,

USB-A,

HDMI,

DisplayPort,

microSD та інші.



Змінювати можна навіть порти / Фото VideoCardz

Ще більший інтерес викликає можливість заміни материнської плати. Виробник обіцяє випускати нові плати зі свіжими процесорами для свого ноутбука. Звичайно, присутня можливість замінити накопичувач, модуль Wi-Fi, а також оперативну пам'ять, для якої відведено два слоти.



Виробник сам випускатиме нові актуальні комплектуючі для свого ноутбука / Фото VideoCardz

Заміні підлягають і такі компоненти, як акумулятор, екран, клавіатура і навіть рамка дисплея. QR-коди на кожному з цих компонентів перенаправлять користувача на сторінку з інструкціями щодо заміни й до списку сумісних комплектуючих в інтернет-магазині компанії.

Компанія наголошує, новий ноутбук на 50 відсотків складається з переробленого алюмінію і на 30 відсотків з переробленого пластику. Пакування відбувається з використанням повністю перероблених матеріалів.



Корпус складається з перероблених матеріалів / Фото VideoCardz

Ноутбук можна буде придбати в декількох попередньо сконфігурованих варіантах, що працюють під управлінням Windows 10. Якщо ж хтось забажає зібрати самостійно, можна купити набір комплектуючих. У комплект будь-якого з варіантів буде входити викрутка, яка буде корисною для модернізації ноутбука.

Інформацію про ціни обіцяють у найближчі тижні. Постачання почнеться вже цього літа.



Про ціни поки що нічого не відомо / Фото VideoCardz