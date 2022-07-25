Nothing Phone (1) отримав перше оновлення: покращена камера, керування Tesla і "Галерея NFT"

Смартфон Nothing Phone (1), який не так давно надійшов у продаж, отримав перше програмне оновлення. Оновлення розміром 120 МБ містить виправлення деяких помилок та нові цікаві функції.

Зокрема, додано віджет NFT, який дозволяє відображати невзаємозамінні токени прямо на робочому столі. Розділ "Галерея NFT" з'явиться в меню віджетів на телефоні після інсталяції оновлення.

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Нові можливості Nothing Phone (1) після оновлення:

Завдяки оновленню користувачі Nothing Phone (1) можуть видалити панель пошуку Google зі свого домашнього екрану, а фірмове підсвічування Glyph тепер доступне, коли телефон перебуває в портретній орієнтації.

Фотографії, зняті в умовах низького освітлення, тепер чіткіші і містять менше шуму, а основний і надширококутний датчики тепер забезпечують покращену узгодженість кольорів.

Для власників Tesla оновлення додає можливість доступу до певних елементів керування. Наприклад, ви можете використовувати свій Nothing Phone (1), щоб увімкнути кондиціонер Tesla перед тим, як сісти в машину, увімкнути світло всередині автомобіля і навіть блимати фарами, щоб допомогти вам знайти місце, де ви припаркували машину.

Оновлення також містить важливі липневі патчі безпеки для Android.



Перелік оновлених можливостей Nothing Phone (1) / Фото PhoneArena

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Серед іншого, усунено помилки, у тому числі одна, через яку датчик відбитків пальців під дисплеєм зникав на екрані блокування. Швидкість та продуктивність Face Unlock теж були покращені.