Зокрема, додано віджет NFT, який дозволяє відображати невзаємозамінні токени прямо на робочому столі. Розділ "Галерея NFT" з'явиться в меню віджетів на телефоні після інсталяції оновлення.
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Нові можливості Nothing Phone (1) після оновлення:
- Завдяки оновленню користувачі Nothing Phone (1) можуть видалити панель пошуку Google зі свого домашнього екрану, а фірмове підсвічування Glyph тепер доступне, коли телефон перебуває в портретній орієнтації.
- Фотографії, зняті в умовах низького освітлення, тепер чіткіші і містять менше шуму, а основний і надширококутний датчики тепер забезпечують покращену узгодженість кольорів.
- Для власників Tesla оновлення додає можливість доступу до певних елементів керування. Наприклад, ви можете використовувати свій Nothing Phone (1), щоб увімкнути кондиціонер Tesla перед тим, як сісти в машину, увімкнути світло всередині автомобіля і навіть блимати фарами, щоб допомогти вам знайти місце, де ви припаркували машину.
- Оновлення також містить важливі липневі патчі безпеки для Android.
Перелік оновлених можливостей Nothing Phone (1) / Фото PhoneArena
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Серед іншого, усунено помилки, у тому числі одна, через яку датчик відбитків пальців під дисплеєм зникав на екрані блокування. Швидкість та продуктивність Face Unlock теж були покращені.