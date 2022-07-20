Не так давно ми розповідали вам про те, що перші користувачі Nothing Phone (1) зіткнулися з низкою проблем, таких, як низька якість екрана, биті пікселі біля камери та потрапляння вологи всередину корпусу.

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Проблеми на які не чекали

Тепер же перші користувачі популярного ще до виходу смартфона Nothing Phone (1) почали жалітися на нові недоліки. Згідно з останніми новинами, світлодіодні смужки на задній панелі пристрою буквально відвалюються. Попри те, що вони продовжують світитися, надійність та тривалість їхньої роботи тепер викликає великі питання.



Діодні смужки в Nothing Phone (1) просто відклеюються / Фото mydrivers



Смужки відстають від корпусу смартфона / Фото mydrivers



Фанати пропонують утилізувати усю партію Nothing Phone (1) / Фото mydrivers

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У соціальних мережах користувачі пропонують утилізувати цю партію смартфонів, знову провести перевірку якості, виключити неякісну продукцію та повністю оптимізувати деталі та компоненти. Попри те, що бренд Nothing новий, він одразу ж отримав величезну фанатську базу власників смартфонів OnePlus, які пішли за співзасновником компанії та колишнім главою Карлом Пеєм. Цікаво, що досі Noting ніяк не коментує повідомлення про проблеми з якими продовжують стикатися користувачі.