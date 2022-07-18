Один з перших покупців Nothing Phone (1) закликає не купувати смартфон: у чому причина

Незвичний смартфон Nothing Phone (1) лише нещодавно офіційно надійшов у продаж. Вже відомо, що перші власники зіткнулися з неприємними проблемами, які засновник бренду, Карл Пей, ніяк не коментує.

Один із перших покупців Nothing Phone (1) закликає не купувати пристрій компанії, засновник якої фактично ігнорує спільноту шанувальників, які його підтримували. Нагадаємо, що смартфон представили лише тиждень тому.

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Відомі проблеми Nothing Phone (1)

Користувачі вже встигли зіткнутися з чималою кількістю, як дрібніших, так і більш суттєвих недоліків смартфона. Найбільш серйозними проблемами наразі є такі:

Екран стає зеленим при низькій яскравості.



Зеленіє екран / Фото mydrivers

Поруч із фронтальною камерою з'являються биті пікселі.



Биті пікселі біля фронталки / Фото mydrivers

Корпус смартфона пропускає вологу і простір біля основної камери накопичує конденсат.



Конденсат в задній кришці / Фото mydrivers

Минулого тижня компанія Nothing, заснована колишнім співзасновником OnePlus Карлом Пеєм, офіційно випустила свій перший смартфон під назвою Nothing Phone(1) з унікальним дизайном задньої панелі.

Технічні характеристики смартфона Nothing Phone (1)

Об'єм оперативної пам'яті смартфона складає 8 або 12 гігабайтів.

Постійної пам'яті також пропонують два варіанти: 128 або 256 гігабайтів залежно від моделі.

Апарат має 6,55-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 герців і вбудованим сканером відбитків пальців.

Захист екрану забезпечує гартоване скло Corning Gorilla Glass 5.

Місткість акумулятора пристрою становить 4500 міліампер-годин. Смартфон підтримує швидку зарядку з потужністю 33 вати та бездротову 15-ватну. Присутня навіть зворотна бездротова зарядка потужність 5 ватів.

Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP53.

Nothing Phone (1) працює під управлінням Nothing OS на базі Android 12.

Виробник обіцяє три роки оновлень ОС та чотири роки оновлень безпеки, які випускатимуть раз на два місяці.

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Камери

Виробник оснастив Phone (1) двома основними камерами.