Серцем майбутньої новинки буде восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G+ з тактовою частотою до 2,5 гігагерца та відеочіпом Adreno 642L. Це означає, що смартфон належить до середньобюджетного сегмента.
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Характеристики Nothing Phone (1)
- Об'єм оперативної пам'яті смартфона складає 8 або 12 гігабайтів.
- Постійної пам'яті також пропонують два варіанти: 128 або 256 гігабайтів залежно від моделі.
- Апарат має 6,55-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 герців і вбудованим сканером відбитків пальців.
- Захист екрану забезпечує гартоване скло Corning Gorilla Glass 5.
- Місткість акумулятора пристрою становить 4500 міліампер-годин. Смартфон підтримує швидку зарядку з потужністю 33 вати та бездротову 15-ватну. Присутня навіть зворотна бездротова зарядка потужність 5 ватів.
- Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP53.
- Nothing Phone (1) працює під управлінням Nothing OS на базі Android 12.
- Виробник обіцяє три роки оновлень ОС та чотири роки оновлень безпеки, які випускатимуть раз на два місяці.
Камери
Виробник оснастив Phone (1) двома основними камерами.
- Перший датчик – ширококутний Sony IMX766 – підтримує як оптичну, так і електронну стабілізацію зображення (OIS і EIS), а також низку програмних функцій, включаючи нічний, портретний режими та режими сканування документів.
- Другий – надширококутний Samsung JN1. Він має кут огляду 114 градусів і може робити макрознімки з відстані до 4 сантиметрів.
- Роздільна здатність кожного модуля становить 50 мегапікселів.
- Фронтальна камера – 16 мегапікселів.
Дизайн
Головною особливістю смартфона стала прозора задня кришка, через яку видно внутрішні деталі та 900 світлодіодів, які спалахують під час вхідного дзвінка, при появі сповіщень, миготять у такт музиці, виконують роль спалаху для камери, показують стан акумулятора під час заряджання та інше. Користувач може навіть призначити індивідуальні світлові комбінації на окремі контакти телефонної книги.
Nothing Phone (1) у білому кольорі / Фото Nothing
Nothing Phone (1) у чорному кольорі / Фото Nothing
Ціна
- За комбінацію 8/125 гігабайтів просять 399 фунтів стерлінгів.
- Вартість моделі з 12 та 256 гігабайтами обійдеться у 499 фунтів стерлінгів.
Смартфон надійде в продаж у Великій Британії 16 липня, але тільки в одній точці. Широкі продажі розпочнуть 21 липня в 40 країнах світу, причому серед них, немає США. На жаль, Україні теж не пощастило – у нас Nothing Phone (1) також продаватися не буде.